البابا فرنسيس يصل إلى مارسيليا في زيارة تاريخية مخصصة لملف الهجرة

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وصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء اليوم /الجمعة/ إلى مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا، في زيارة تاريخية تستمر يومين، حيث كانت في استقباله في مطار المدينة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

وتمثل زيارة بابا الفاتيكان حدثا دينيا وإعلاميا كبيرا سيضع مدينة مارسيليا وقضايا حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ملف الهجرة وتحدياتها في دائرة الضوء.

حيث تأتي زيارة بابا الفاتيكان في إطار مشاركته في اختتام الدورة الثالثة "للقاءات المتوسطية" المنعقدة في المدينة الساحلية من 17 إلى 24 سبتمبر، وهو منتدى دولي يجمع أساقفة وشباب من جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ويركز على عدة موضوعات لاسيما فيما يتعلق بالبيئة والتضامن والحوار بين الثقافات وأيضا ملف الهجرة.

وقد رحب البابا البالغ من العمر 86 عاما بقدومه إلى مارسيليا، مؤكدا - في تصريح سابق له في أغسطس الماضي - أنه سيتوجه إلى "مارسيليا وليس فرنسا" ومشيرا إلى أن الرحلة لن تكون زيارة دولة وإنما مخصصة لملف الهجرة.

وشدد البابا، والذي جعل من ملف الهجرة قضية أساسية لحبريته، على أن "المشكلة التي تثير قلقي هي المشكلة المتوسطية، لذا أتوجه إلى فرنسا"، في إشارة إلى مسألة الهجرة.

لذلك، من المقرر أن يتوجه البابا الآن إلى كنيسة "نوتردام دو لاجارد" التي تطل على مدينة مارسيليا لأداء صلاة من أجل المهاجرين، ثم في تمام السادسة، سيحيي ذكرى المهاجرين الذين فقدوا في البحر عند النصب التذكاري المخصص لهم بالقرب من الكنيسة.

وزيارة بابا الفاتيكان إلى فرنسا هي الأولى منذ زيارة سلفه بنديكت السادس عشر في عام 2008، لكن البابا فرنسيس قام بزيارة إلى ستراسبورج في عام 2014 ، لكنها كانت في إطار زيارة للمؤسسات الأوروبية.

كما تعد زيارة البابا فرنسيس "تاريخية"، فهي الأولى التي يقوم بها رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى مارسيليا منذ نحو 500 عام، منذ زيارة كليمنت السابع إلى المدينة الساحلية عام 1533.