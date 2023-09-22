الاحتلال الاسرائيلى: إطلاق نار على موقع عسكرى شمال القدس

كتب أحمد علوى

أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن موقعا عسكريا إسرائيليا قرب مستوطنة بساجوت في الضفة الغربية شمال القدس، تعرض لإطلاق نار، حيث باشر الجيش تحقيقات فورية.

وقال المتحدث إن "بلاغا ورد الليلة عن إطلاق نار على موقع عسكري قرب مستوطنة بساجوت، ولم تقع إصابات أو أضرار، وقد قامت قوات الجيش بعمليات تمشيط عثرت خلالها على أعيرة فارغة في منطقة البيرة".

وأكد المتحدث أن "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل التحقيق في الحادث".

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بمناسبة عيد "يوم الغفران" اليهودي.

وقال الجيش في بيان له إن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، ولفت إلى أن الإغلاق يشمل "منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) والمعابر مع قطاع غزة".

وحسب البيان، فإنه يبدأ الإغلاق من منتصف ليل السبت - الأحد، وسيتم رفعه منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.