اعترافات لصوص اللوحات من شوارع القاهرة: سرقنا 20 لافتة إرشادية بأسلوب الفك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الـ 5 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى سرقة اللوحات الإرشادية من الشوارع في القاهرة، اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة لافتات وأعمدة بأسلوب الفك.

واضافوا خلال التحقيقات، أنهم يسرقون اللافتات الموجودة في الشوارع الهادئة والتى تكون حركة المارة بها ضئيلة، ويقوموا بتحمليها على توك توك تمهيداً لبيعها لدى عميلهم سئ السمعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم أعمدة حديدية بطول متر "مجهولين المصدر" - ولافتات إرشادية - 4 مفك مُحملين على 2 مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

وبمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.