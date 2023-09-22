ارتفاع حالات حمى الضنك فى إيطاليا بسبب الحر وانتشار البعوض

فاطمة شوقى

شهدت إيطاليا ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 208 حالة هذا العام، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فى البلاد في فصل الصيف والذى تسبب في انتشار البعوض، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وبحسب هذا التقرير المنشور على الموقع الرسمي لتلك الهيئة التابعة لوزارة الصحة، أصيب 27 من المرضى في هذا البلد، بينما أصيب 181 بالمرض في الخارج، وهي أرقام مرتفعة نسبيا بالنسبة لدولة ظهر فيها هذا المرض حديثا.

وتتركز الحالات الأصلية لحمى الضنك في منطقة لومبارديا، ولا سيما في مقاطعة لودي، حيث تم تأكيد 21 حالة، بينما في مقاطعتي روما ولاتينا، وكلاهما في منطقة لاتسيو، تم تسجيل 4 و 2 إصابة على التوالي.

وتجري التحقيقات حاليا للتحقق من الروابط الوبائية المحتملة، وفقا لذلك الجزء من المعهد الذي يحدد "جميع الحالات التي يعرف فيها التطور السريري أو تعافت أو تتحسن".

ويتم دعم انتقال فيروس حمى الضنك هذا الموسم من خلال الظروف المناخية المواتية لانتشار ناقله، وهي بعوضة الزاعجة البيضاء، الموجودة الآن في معظم أنحاء أوروبا.

وفي جميع الحالات، تم تنفيذ تدابير التطهير ضد هذا البعوض، وفي المناطق التي حدث فيها انتقال محلي، تم تفعيل جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية عمليات الزرع ونقل الدم.

من جهة أخرى، سيصبح اللقاح ضد حمى الضنك متاحا في هذا البلد الأوروبي ابتداء من أكتوبر بعد موافقة وكالة الأدوية الإيطالية (إيفا)، حسبما يضيف المصدر.