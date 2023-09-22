وقال بلينكن -في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية- إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف "أنها تحتوي أيضاً على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى ذخائر عنقودية؛ ما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

وجاء ذلك الإعلان الأمريكي خلال استقبال الرئيس جو بايدن لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض اليوم.