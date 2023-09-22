اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:22 ص
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة.. البطاطس 8.5 جنيه

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة.. البطاطس 8.5 جنيه أسعار الخضروات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أخر تحديث في أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 حيث سجل البصل في سوق الجملة 15 إلي 21 جنيها ويصل المستهلكين بحوالي 30 إلي 35 جنيها خلال تداولات اليوم الخميس، في المقابل بلغ سعر الطماطم 10 إلى 15 جنيها والبطاطس 8.5 إلى 12.5 جنيه والبصل 15 إلى 21 جنيها والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 10 إلى 17 جنيها والفاصوليا 24 إلى 34 جنيها وفق نشرة أسعار الخضار من سوق العبور.
 
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
 
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سيؤدي إلي هدوء في الأسعار ووقف الارتفاع المستمر في سعر البصل بالسوق.
وأضاف في تصريحات خاصة أن السوق المصري يشهد اكتفاء ذاتي من البصل لكن الطلب الخارجي المرتفع وتحرك الأسعار خارجياً ، دفع إلي زيادة الكميات المصدرة في عام 2023 مما تسبب في تحريك الأسعار بالسوق المصري الي مستويات تصل 30 جنيها حالياً 
 
 

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