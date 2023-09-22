أخبار مصر.. روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بعملتها المحلية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اعتماد روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير الإنتاج الحربى يوجّه بزيادة ورديات العمل بالشركات للانتهاء من التعاقدات
الهيئة الوطنية تعلن الإثنين المقبل الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية
روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بسوق عملتها المحلية
اعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا.
الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة
آخر الأيام الصيفية.. اليوم نهاية فصل الصيف والخريف يبدأ غدا رسميا
رحيل التشكيلى عز الدين نجيب عن عمر يناهز 83 عامًا
رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض حيث إنه كان يعانى من أزمة قلبية ما أسفر على إجراء عملية في القلب، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بحسب ما نشره الناقد الدكتور أحمد مجاهد.
الأرصاد: طقس حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
فرانكا البرازيلى يفوز على الأهلي 70/90 فى كأس العالم لأندية السلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة