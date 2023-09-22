أخبار مصر.. روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بعملتها المحلية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اعتماد روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير الإنتاج الحربى يوجّه بزيادة ورديات العمل بالشركات للانتهاء من التعاقدات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية). الهيئة الوطنية تعلن الإثنين المقبل الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بسوق عملتها المحلية

اعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة. وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا. الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) ب مدينة أكتوبر الجديدة ، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع. كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالي الماضى بحوالي 2.9% عن العام المالى السابق له. وزير البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز 2.9% لزيادة معدلات توصيل الغاز آخر الأيام الصيفية.. اليوم نهاية فصل الصيف والخريف يبدأ غدا رسميا ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. رحيل التشكيلى عز الدين نجيب عن عمر يناهز 83 عامًا رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض حيث إنه كان يعانى من أزمة قلبية ما أسفر على إجراء عملية في القلب، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بحسب ما نشره الناقد الدكتور أحمد مجاهد.

الأرصاد: طقس حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرانكا البرازيلى يفوز على الأهلي 70/90 فى كأس العالم لأندية السلة