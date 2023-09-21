9 بيانات مطلوبة بالتقارير الدورية لعمليات التأمين متناهي الصغر.. تفاصيل

كتب هانى الحوتى

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر من خلال تشجيع شركات التأمين الكبرى على تقديم هذا النشاط، وكذلك السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى، وذلك بما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات، وألزمت الهيئة شركات التأمين بتقديم بياناتها بشكل دوري عن كل ربع عام وفي خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية كل فترة، وعلى أن تتضمن:

1- فرع التأمين.

2- التغطية التأمينية.

3- نوع التأمين فردي/جماعي في حالة التأمين على الحياة.

4- عدد الوثائق (جديدة-مجددة).

5- مبالغ التأمين.

6- الأقساط (محصلة-تحت التحصيل).

7- الحالة الإنتاجية (إدارة-وسطاء).

8- العمولات المسددة.

9- المطالبات.

يذكر أن قطاع التأمين متناهي الصغر نما بصورة كبيرة خلال عام 2021/2022 لترتفع أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وزاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.

وتسعى هيئة الرقابة المالية، في استراتيجيتها وضع رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التامين والذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات وتسعى الهيئة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد أتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثائق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء.