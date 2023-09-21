21 معلومة عن تطوير منظومة الطرق بسوهاج بتكلفة 5.1 مليار جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نقلة نوعية حققتها رؤية القيادة السياسية بمصر في مجال تطوير منظومة الطرق بشتى محافظات مصر، وذلك من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت تطورا غير مسبوق في منظومة الطرق سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد أو من خلال إقامة الكبارى العملاقة التي تربط الشرق بالغرب والمحافظات ببعضها البعض.

وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج 5 مليارات و105 ملايين جنيه، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أسماء مشروعات الطرق من كبارى ومحاور وطرق جديدة تم تنفيذها على مستوى مراكز محافظة سوهاج، ضمن تطوير المنظومة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1- مشروع إنشاء محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه.

2- مشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه.

3- مشروع إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه.

4- مشروع إنشاء كوبري البلينا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 185 مليون جنيه.

5- مشروع إنشاء كوبري طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 70 مليون جنيه.

6- مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلومترا، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه.

7- مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بدءا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلومترا، وبتكلفة 327 مليون جنيه.

8- مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه.

9- مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 وحتى الكيلو 50، اتجاه أبو شوشة/ البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه.

10- مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه، مشروع ازدواج الطريق الصحرواي الغربي من الكيلو 130، وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلومترات، وتكلفة 26.1 مليون جنيه.

11- مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كوبري فهمي حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلومترا، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه.

12- مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 55 حتى الكيلو 35 مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه.

13- مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

14- جار إنشاء مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع، قبلي بتكلفة 148 مليون جنيه.

15- جار إنشاء كوبرى علوى للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه.

16- جار إنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول 26 كيلومترا، وبتكلفة 270 مليون جنيه.

17- جار إنشاء وصلة طهطا؛ لربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي، بطول 20 كليومترا، وبتكلفة 230 مليون جنيه.

18- مشروع إنشاء رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، بطول 5 كيلومترات بدءا من الثلاث كباري، وبتكلفة 20 مليون جنيه.

19- الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بالطرق بتكلفة 75 مليون جنيه.

20- إنجاز 409 مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 1144 كيلومترا، وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

21- مشروع إنشاء كوبري الثقافة بتكلفة 304 ملايين جنيه، بإشراف من جهاز الخدمة الوطنية، ومشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي يشمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.



إستكمار تطوير طريق المطار



أعمال رصف الطريق



جانب أخر من طيق المطار



طريق المطار بسوهاج



طريق بمركز سوهاج



طريق جديد تم الغنتهاء منه



طريق سوهاج البحر الاحمر



قطاع شرق انيل



قطاع غرب النيل



كوبرى النيل



كوبرى على النيل بسوهاج



محور جديد بسوهاج



محور جرجا على النيل



محور جرجا



محور على النيل_1



مدخل محور طما



نفق المأذون



