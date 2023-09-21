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مواعيد تسليم الحاجزين لمدافن الجيزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة 13 و14

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:00 م
مواعيد تسليم الحاجزين لمدافن الجيزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة 13 و14 جدول تسليم الجبانة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13" وجبانة "14"، وذلك على النحو التالي:

 
-الأحد 24/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 1 ، 3).
-الإثنين 25/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 2 ، 4).
-الأربعاء 27/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 5 ، 7).
-الخميس 28/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 6 ، 8).
-الأحد 1/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 9 ، 11).
-الإثنين 2/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 10 ، 12).
-الأربعاء 4/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 13 ، 15).
-الخميس 5/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 14 ، 16).
-الأحد 8/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 17 ، 19).
-الإثنين 9/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 18 ، 20).
-الأربعاء 11/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 21 ، 23).
-الخميس 12/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 22 ، 24).
 
-الأحد 15/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 1 ، 3).
-الإثنين 16/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 2 ، 4).
-الأربعاء 18/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 5 ، 7).
-الخميس 19/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 6 ، 8).
-الأحد 22/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 9 ، 11).
-الإثنين 23/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 10 ، 12).
-الأربعاء 25/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 13 ، 15).
-الخميس 26/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 14 ، 16).
-الأحد 29/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 17 ، 19).
-الإثنين 30/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 18 ، 20).
-الأربعاء 1/11/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 21 ، 23).
-الخميس 2/11/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 22 ، 24).
 
ونوهت المحافظة على جميع المتقدمين الحضور شخصياً والالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية: (صورة بطاقة رقم قومي سارية - أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك - ملف بلاستيك بكبسولة - قفل لغلق المدفن)، على أن يتم ترحيل يوم 28/9/2023 إلى يوم الأحد 1/10/2023.
 
 
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