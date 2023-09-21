مواعيد تسليم الحاجزين لمدافن الجيزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة 13 و14

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13" وجبانة "14"، وذلك على النحو التالي:

-الأحد 24/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 1 ، 3).

-الإثنين 25/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 2 ، 4).

-الأربعاء 27/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 5 ، 7).

-الخميس 28/9/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 6 ، 8).

-الأحد 1/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 9 ، 11).

-الإثنين 2/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 10 ، 12).

-الأربعاء 4/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 13 ، 15).

-الخميس 5/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 14 ، 16).

-الأحد 8/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 17 ، 19).

-الإثنين 9/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 18 ، 20).

-الأربعاء 11/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 21 ، 23).

-الخميس 12/10/2023 تسليم الجبانة 13 (بلوكات 22 ، 24).

-الأحد 15/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 1 ، 3).

-الإثنين 16/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 2 ، 4).

-الأربعاء 18/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 5 ، 7).

-الخميس 19/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 6 ، 8).

-الأحد 22/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 9 ، 11).

-الإثنين 23/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 10 ، 12).

-الأربعاء 25/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 13 ، 15).

-الخميس 26/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 14 ، 16).

-الأحد 29/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 17 ، 19).

-الإثنين 30/10/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 18 ، 20).

-الأربعاء 1/11/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 21 ، 23).

-الخميس 2/11/2023 تسليم الجبانة 14 (بلوكات 22 ، 24).

ونوهت المحافظة على جميع المتقدمين الحضور شخصياً والالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية: (صورة بطاقة رقم قومي سارية - أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك - ملف بلاستيك بكبسولة - قفل لغلق المدفن)، على أن يتم ترحيل يوم 28/9/2023 إلى يوم الأحد 1/10/2023.