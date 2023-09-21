مصرع عامل أثناء العمل في حفر الصرف الصحي بأخميم في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 54 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وذلك على إثر انهيار حفر صرف صحى عليه أثناء العمل تم استخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ البرى، وتم نقلها للمستشفى التعليمى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل انهار عليه ناتج حفر الصرف الصحى بدائرة مركز شرطة أخميم، وتم إنتشال الجثة من أسفل ناتج الانهيار.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بحدوث إنهيار حفرة صرف صحي علي شخص ووفاته دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء قيام المدعو حسام الدين ا ه س 54 سنة عامل ومقيم دائرة مركز طهطا بأعمال حفر صرف صحي إنهارت عليه الحفرة مما نتج عنه وفاته.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج الجثة 00 وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج التعليمي وبسؤال كل من نجل عم المتوفي مجدي م ه س 56 سنة عامل ومقيم بذات الناحية ، ومحمد خ ع م 32 سنة صاحب شركة خاصة للمقاولات ومقيم دائرة مركز جهينة أفادا بمضمون ما تقدم ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الأول الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.