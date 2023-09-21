لافروف: كان من الممكن تجنب الأزمة فى أوروبا لولا الناتو

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إنه كان من الممكن تجنب الأزمة الحالية في أوروبا لو لم يرفض حلف شمال الأطلسي اقترحات التعاون المقدمة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضح لافروف وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أنه "لو لم يرفض الناتو مقترحات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن التعاون، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في تجنب العديد من العمليات السلبية التي أدت إلى الأزمة الأوروبية الحالية بسبب رفض الاستجابة لروسيا الاستجابة أو خداعها لعقود من الزمن".

وأضاف أن روسيا دعت باستمرار - إلى جانب حلفائها - إلى إقامة اتصال بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي وحلف شمال الأطلسي من أجل تسهيل تنفيذ القرارات بشأن عدم تجزئة الأمن التي اعتمدتها مؤتمرات قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي نصها: "لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أو منظمة أن تتحمل أي مسؤولية بارزة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو يمكنها اعتبار أي جزء من منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مجال نفوذ لها".

وتابع: "يعلم الجميع أن هذا بالضبط ما كان الناتو يفعله في محاولة لإثبات تفوقه الكامل في أوروبا، والآن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، تم تجاهل الدعوات العديدة التي وجهتها الهيئات العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الناتو".