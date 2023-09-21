كونى صديقة لطفلك.. نصائح نفسية لجعل ابنك مطمئنا دائما

كتبت فاطمة ياسر

يلاحظ بعض الآباء أن طفلهم يشعر بالخوف بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يتسبب في السعي وراء الأسباب وحلها في أسرع وقت حتي لا يكبر الطفل وهو يعاني من هذا الشعور السلبي. وحول ذلك أوضحت الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي في قصر العيني، أنه لكل طفل من أطفالنا شخصيته المستقلة به، فنجد الشجاع والجبان والجريء والقوي والضعيف وكثير الشعور بالخوف، وهذه المشاعر يشعر بها الطفل نتيجة لما تربي عليه من أسرته، و هذا أيضا يوضح لنا أن الأسرة هي من ترسم شخصية أبنائها .

وأشارت استشاري الطب النفسي، إلى أن الطفل يولد علي الفطرة أي لا يعلم شيئا في تلك الحياة، ولذلك تكون الأسرة هي العامل الأساسي الذي يشكله، فإذا وجدنا طفلا غير واثق من نفسه فهذا يعد دليلا علي أن أسرته لا تشجعه علي ما يقوم بفعله و تقلل من شأنه دائما، وينشأ هذا الطفل بهذه الشخصية غير الواثقة من نفسها، والتي تشعر بالخوف بشكل دائم، و يعد هذا مثالا يبني عليه شخصية طفلك و يجب قياسه على جميع حياتنا.

وأكدت صفاء، انه يجب علي الأسرة مدح الأطفال أمام الآخرين ، وعند قيامهم بسلوك خاطئ يجب فرض العقاب عليهم ولكن ليس أمام الآخرين فيعاقبون ولكن بينك وبينه واجتناب توجيهه أمام الآخرين، بهذا أنت تخلق شخصية قوية سوية .



و أخيرا تقدم استشاري الطب النفسي بعض النصائح لتربية الأبناء بدون خوف، ومنها:

-يجب أن تعلم الأسرة أن كل ما يفعله الأطفال هو نتيجة للتربية الخاطئة التي تربي عليها نتيجة خوف و عدم زرع الطمأنينة داخله و شعوره دائما بالقلق.

- يجب تجنب إظهار الخلافات الزوجية أمامهم.

-تجنب استعمال طريقة التهديد و التخويف معه ولكن تعامل معهم بالحب و الحنان.

-يجب ان تكونين صديقة جيدة لأطفالك .