قصور وبيوت الثقافة فى جنوب سيناء تكتشف المبدعين ومراكز لتنمية مواهب الشباب

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تستقبل يوميا كافة المواقع الثقافية بمدن جنوب سيناء الأطفال لشغل فراغهم بصقل عقولهم وانتزاع مواهبهم الدفينة وتنميتها، فضلا عن تحسين أداء أصحاب التميز فى الإنتاج الحرفى البيئى ليصبحوا فى المستقبل من المحافظين على الحرف وتراثها.

قال أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، إنه فى جنوب سيناء نجح الأطفال فى إظهار مواهبهم من خلال مواقع الثقافة من القصور والبيوت والمكتبات تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف ومتابعة وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى أمل عبدالله، لافتا أن آخر ما شهدته المحافظة هو تميز فرقة تلقائيين الطور خلال حفل أمسية الأسرة المصرية بالطور العاصمة، وخلاله قدمت فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح، باقة من أغانى التراث السيناوى، على مسرح مقصد العائلة بالطور العاصمة ضمن الفعاليات الفنية والثقافية لمبادرة "بلدى أمانة"، وبالتعاون مع مديرية الثقافة، ومجلس مدينة طور سيناء، ومديرية الزراعة.

وأشار إلى أن فرقة تلقائيين أطفال قصر ثقافة طور سيناء تقدم باقة من الأغانى التراثية المستوحاة من البيئة السيناوية منها "يا حبايب شرفتمونا - يا أسمرانية" وفقرات للمواهب الفنية الصغيرة بالمحافظة، لافتا إلى أن فعاليات منوعة اخرى يستفيد منها الأطفال بقصر ثقافة الطور بينها ورشة أشغال مرأة وفن الخرز للحفاظ على موروث فن نظم الخرز، بينما فى المكتبة الثقافية بطابا يتم استقبال الأطفال وتنظيم حلقات استماع لهم لكثير من محتويات الكتب والقصص الهادفة، ويشارك فيها أبناء القرية البدوية بمدينة طابا، وفى بيت ثقافة دهب تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان الطبيعة الصامتة بمشاركة أبناء قرية العصلة بمدينة دهب.

أضاف مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أن ثقافة جنوب سيناء استضافت ورش أسبوع "أهل مصر"، وخلالها شهد قصر ثقافة شرم الشيخ الورش الفنية بمشاركة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية، وهى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والشلاتين وحلايب وأبو رماد من البحر الأحمر، ومطروح، وأطفال الأسمرات من القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، تم خلاله تنمية طريقة التفكير لدى الأطفال والحث على الانتماء، وورشة لتدريب الأطفال على كيفية إدارة النقاش والتحاور بأسلوب متحضر والتفكير المنظم الممنهج وذلك من خلال حلقات نقاشية مستمرة، وكيفية إلقاء الشعر وتدريب عملى لقراءة دواوين لأشهر الشعراء، واكتشاف أطفال مميزين فى موهبة الكتابة من خلال ورشة الكتابة الإبداعية.

وتابع أن ثقافة جنوب سيناء، تواصل بكافة مواقعها مبادرة مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا " ومن بين فعالياتها التى يستفيد منها الصغار ببيت ثقافة دهب ورشة حكى قصصى للأطفال ومحاضرات تثقيفية ببيت ثقافة أبورديس، بينما فى بيت ثقافة نويبع ورشة بعنوان "رسم حر للأطفال"، ومسابقتين فى المعلومات الثقافية والفنية للأطفال، الأولى ببيت ثقافة أبورديس والثانية ببيت ثقافة أبوزنيمة، وتهدف لرفع الوعى الثقافى والفنى للنشء، كما عقدت بالمكتبة الثقافية بطابا، ورشة رسم حر بعنوان "الطبيعة الخضراء"، وعقد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادى الاجتماعى بمدينة سانت كاترين، محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية القراءة فى حياتنا"، ونفذ بيت ثقافة أبوزنيمة بالمركز الطبى بالمدينة، محاضرة تثقيف علمى بعنوان "الإسعافات الأولية - لدغ العقارب والثعابين، وعقد بيت ثقافة نويبع ورشة مواهب فنية للأطفال بعنوان "وفاء النيل " للتدريب على تصميم مركب نيلى باستخدام ورق الرسم واللصق، بهدف تنمية المهارات الفنية للناشئين وعقد بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "بورتريه" تم تعريف المتدربين على النسب الفنية للبورتريه والطرق الفنية لتوزيع وتقسيم البورتريه بهدف تنمية المهارات الإبداعية للنشء، ونظم قصر ثقافة طور سيناء يوم ترفيهى للأطفال برحلة للشاطئ العام.

أضاف أنه تم إطلاق مبادرة قوافل وديان سيناء الثقافية لاكتشاف المواهب ورعايتها واحتضان البراعم من طلبة وطالبات مدارس سيناء فى مجالات الغناء والعزف والشعر والرواية والقصة والفنون التشكيلية والأداء الاستعراضى، وتم اكتشاف الموهبة الطفلة مريم التى تحدت إعاقة الصم وبعد زراعة قوقعة لها وتدريبها باهتمام والديها واستمرارها بالتدريب على يد الموسيقار سعيد محمد غيضان ورعاية كل من الفت محمود وصفاء محمد كانت الطفلة مريم أحمد المعجزة التى تعزف على البيانو وتتأهل من خلال قصر ثقافة شرم الشيخ، واكتشاف موهبة الطفلة فريدة مجدى وقدرتها الفائقة على العزف على الأورج والغناء بأصوات زمن الفن الجميل وهى تؤدى باتقان الموال والطقطوقة والأغنية ذات المقامات الصعبة، لافتا أنها ولدت فاقدة للبصر ولكنها تملك إرادة فولاذية تتغلب بها على الصعوبات وبالتدريب ببيت ثقافة دهب أجادت العزف على آلة الأورج واتقنت الغناء بكافة ألوانه، كما تم اكتشاف مريم علاء بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشهيد ياسر الحديدى موهبة فى إلقاء الشعر، وعبير سالم المتمكنة من أداء فقرات غنائية وطنية بمصاحبة، وسيد رفاعى بالسنة الثالثة بكلية التربية قسم لغة عربية موهبة فى العزف.



اطفال جنوب سيناء واستفادة من انشطة الثقافة



اطفال سانت كاترين يرسمون



اطفال سانت كاترين



اطفال مدينة نويبع



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