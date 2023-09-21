اليوم السابع
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غدا.. انطلاق المؤتمر التاسع لأمراض الكبد والأمراض المعدية فى البحيرة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 08:00 ص
غدا.. انطلاق المؤتمر التاسع لأمراض الكبد والأمراض المعدية فى البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية غدا الجمعة والذى ينظمه مستشفى حميات دمنهور.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور محمد منيسى نقيب الأطباء بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور محمود الغنام مدير مستشفى حميات دمنهور.

ويضم المؤتمر مجموعة من المحاضرات العلمية المميزة فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية وذلك بحضور كبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمى بالجامعات المصرية.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمى الذى نظمته مديرية الصحة بالتعاون مع مستشفى كفر الدوار العام تحت رعاية الدكتور خالد عد الغفار وزير الصحة والسكان.

 


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صحة البحيرة

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