عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه أول بالغربية

عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه عام أول، مواد علوم، صناعي، مكتبات، رياضيات، تربية اجتماعية، تربية رياضية، علم نفس، زراعية، نفسية، فلسفة، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.