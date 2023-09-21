ضبط 3 أشخاص لإنشاء محطتين بث بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بإنشاء محطتين بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) ، وكذا ضبط (عدد 2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية) ، وكذا (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة).

ونجحت الجهود في ضبط (مالكى شبكة بث تلفزيونى - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية)، وكذا ضبط (عدد 2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك المخالفات بقصد التربح المادى.