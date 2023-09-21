اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 1750 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و26000 قطعة حلوى مشتبة في صلاحيتها بالغربية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 08:54 م
ضبط 1750 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و26000 قطعة حلوى مشتبة في صلاحيتها بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، حملة علي مراكز ومدن المحافظة لتشديد الرقابة علي الاسواق، وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
 
بناءا على تعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق ،اشرفت عليها  المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية ،حيث تمكنت الحملات من  ضبط 600 كيلو سجق وبروتين صويا مجهول المصدر ويظهر عليه علامات الفساد ،و 850 كيلو عصائر واطعم غذائية وجنزبيل منتهي  الصلاحية، وضبط 300 كيلو جرام شمر به سوس وحشرات حية مما يجعلة غير صالح للاستهلاك الادمي .
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 26000 قطعة حلويات مولد مجهولة، المصدر ومشتبة في صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
 
تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها وتحرير محاضر بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
 

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هيئة سلامة الغذاء بالغربية

سجق

بروتين صويا

حلوى المولد



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