ضبط 1750 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و26000 قطعة حلوى مشتبة في صلاحيتها بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، حملة علي مراكز ومدن المحافظة لتشديد الرقابة علي الاسواق، وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

بناءا على تعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق ،اشرفت عليها المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية ،حيث تمكنت الحملات من ضبط 600 كيلو سجق وبروتين صويا مجهول المصدر ويظهر عليه علامات الفساد ،و 850 كيلو عصائر واطعم غذائية وجنزبيل منتهي الصلاحية، وضبط 300 كيلو جرام شمر به سوس وحشرات حية مما يجعلة غير صالح للاستهلاك الادمي .

كما تمكنت الحملة من ضبط 26000 قطعة حلويات مولد مجهولة، المصدر ومشتبة في صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها وتحرير محاضر بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.