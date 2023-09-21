ضبط فنى تكييف بمدينة نصر لانتحاله صفة للنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى".

وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.