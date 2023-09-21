جاء ذلك لدى لقاء جمعهما بمجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، بحضور وفد مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية النائبين ميادة شريم والدكتور غازي الذنيبات.

وقال الخلايلة وعياد: "إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى مصر والأردن وهناك تطابق في الموقفين المصري والأردني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على هوية المدينة المقدسة.

وجرى خلال اللقاء التركيز على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.