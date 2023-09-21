رئيس الوزراء يتفقد طريقى شق الثعبان و"طابا - نويبع"

كتبت هند مختار

في طريقه إلى مدينة نويبع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طريق "شق الثعبان"، وطريق "طابا - نويبع" والمنشآت والمخيمات السياحية القائمة عليه، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في محافظة جنوب سيناء، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ طريق "شق التعبان"، الذي يبلغ طوله 24 كيلو مترًا وعرض 11 مترًا.

كما تفقد "مدبولي" المخيمات السياحية "الكامبات" على طريق "طابا – نويبع"، حيث تتميز مدينة نويبع بعدد من المخيمات السياحية المميزة، التي يتوافد إليها الكثير من السياح الأجانب والمصريين، وتتبع هيئة التنمية السياحية، وتضم 3 فنادق و150 مخيمًا بواقع 3468 غرفة سياحية، وتسع لنحو 6127 أسرة.

وتابع رئيس الوزراء أيضًا مشروع طريق "طابا - نويبع" الذي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتطويره، في ضوء خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق؛ ليسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من وإلى ميناء نويبع البحري، كما يُعد الطريق حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري، ويُسهم أيضًا في تسهيل حركة مرور الشاحنات والحركة السياحية للحجاج والتأمين من الحوادث لخدمة حركة السياحة في جنوب سيناء.

ويبلغ طول طريق "طابا – نويبع" 60 كيلو مترًا، كما بلغت تكلفة أعمال تطويره ورفع كفاءته نحو 86 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير: صيانة ورصف الطريق، وتجديد وزيادة طول البرابخ، وعمل معابر لعبور مياه السيول أسفل الطريق تجاه البحر، وإزالة وتهذيب الصخور على جانبي الطريق، وكذا أعمال الحمايات.