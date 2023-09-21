رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع وفد حكومي جزائري تعزيز التعاون

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التقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، في نواكشوط، وفدا وزاريا جزائريا، ضم وزيري المالية لعزيز فايد، والتجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وقال وزير المالية الجزائري -للصحفيين عقب اللقاء- إنه تم خلال اللقاء تقييم كل الإنجازات التي قام بها الوفد الجزائري خلال وجوده اليوم في نواكشوط، خصوصا تلك المتعلقة منها ببنك الاتحاد الجزائري وافتتاح المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية.

وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى قضايا التعاون وكيفية تعزيزه في المستقبل، مؤكدا أن هذه العمليات التي قام بها الوفد اليوم تعتبر بداية مسار لتكثيف وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال إن اللقاء تابع -كذلك- مدى تقدم الأعمال في طريق (تيندوف-ازويرات) الاستراتيجي، الذي يبلغ طوله 860 كلم وتبلغ كلفة تمويله 600 مليون يورو، إضافة إلى مناقشة جملة من المواضيع من بينها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز أداء الإدارات، من خلال تنظيم عدة تكوينات في مجالات المالية والجمركة والخزينة العمومية.

وكان الوفد الجزائري قد أشرف على افتتاح أول مصرف جزائري في نواكشوط، وعلى معرض دائم للمنتجات الجزائرية.