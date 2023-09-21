ختام البرنامج التدريبى على تطبيق سياسات مكافحة العدوى بتأمين بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، على تطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل عيادات الاسنان"، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

وشارك في البرنامج التدريب 32 من أطباء الأسنان، والذي تناول عدداً من المحاور والموضوعات، والتي شملت (عدوى المنشآت الصحية وطرق انتقالها،الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، السياسات الخاصة بعيادات الأسنان، سياسة مابعد التعرض لأخطار المهنة).

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن التدريب عُقد على مدار يومين، وحاضرت فيها الدكتورة مها رويعى مسئول مكافحة العدوى بالفرع، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع ، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي.