جهاز الشروق: إتاحة 15 موقعًا للإشغال بمشروع "شارع الشباب" بأنشطة مختلفة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق " عن إتاحة 15 موقعًا بمشروع "شارع شباب الشروق" والمخصص لإقامة مشروعات للشباب ومنها بيع المأكولات والمشروبات وأنشطه أُخرى بمقابل رمزى بنظام مقابل الإشغال بهدف توفير فرص عمل مناسبه لأبناء المدينه.

وأوضح رئيس الجهاز: تخصيص موقع للحالات الخاصة والأنشطه المتاحة عبارة عن 3 بنشاط بيع مشروبات، و1 مأكولات، و2 فضيات، و1 إصلاح ملابس، و1 نجف وإكسسوارات كهرباء، و1 ستائر وأكسسوارتها، و1 إكسسوارات وهاندميد، و1 خدمات محمول، و1 بيع ألعاب، و3 منطقة المعارض.

وتابع: "يشترط فى المتقدم ألا يكون له مصدر دخل ثابت ومن سكان المدينة، والسن لا يزيد عن 45 عامًا، ويلتزم بتنفيذ منفذ بشكل حضارى طبقاً لاشتراطات الجهاز، وبالنسبة لموعد تلقى الطلبات المقرر له أن يكون من يوم الأحد 1-10-2023 حتى الخميس 12-10-2023 خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعه الثانية ظهراً بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه عقب غلق باب التقدم ودراسة الطلبات سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعه العلنيه لاختيار الفائزين.