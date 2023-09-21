توزيع منهج الكيمياء للثانوى العام بالعام الدراسى الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الكيمياء الفصل الدراسي الأول، للمرحلة الثانوية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، من الصف الأول وحتى الثالث، خلال شهور «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر »، موضحة أن خطة توزيع منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية تبدأ من يوم 30 سبتمبر أول يوم دراسة، ويستمر حتي يوم نهاية ديسمبر، وتخصيص شهر يناير للمراجعة قبل امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .