الموضوعات المقررة فى منهج الأحياء للثانوى العام بالعام الدراسى الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والموضوعات المقرر تدريسها فى منهج الأحياء للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول من الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تخصيص شهر يناير للمراجعة استعداداً لامتحانات نصف العام 2024، مؤكدة أنه تبدأ خطة توزيع المنهج من يوم 30 سبتمبر أول يوم دراسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.