الكهرباء النافعة والعربة والأرنب العجوز بهيئة قصور الثقافة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم القناة وسيناء الثقافي.

حيث نظمت مكتبة ابوصوير الثقافية نشاط بعنوان قراءة في كتاب الكهرباء النافعة تأليف يعقوب الشارونى ومناقشتها وسط تفاعل كبير من الاطفال رواد دار التبيان الذى اقيم بيه النشاط تنفيذ عبدالرحمن فراج أبو جازية مسؤول الأنشطة بمكتبة ابو صوير الثقافية.

كما نظمت مكتبة السبع ابار الثقافية، ورشة حكى بعنوان حواديت عمو جميل حدوته بعنوان (العربة والأرنب العجوز ) تناولت الحدوتة بعض النقاط اهمها ذهاب السيد الكبش إلى السوق لبيع بعض الصوف، مقابلة الأرنب العجوز فى الطريق وركوبه مع السيد الكبش، فى الطريق شكر الأرنب العجوز السيد الكبش الذى سمح له بالركوب إلى جواره فى عربته الخشبية، تهدف الحدوتة الى تقديم الشكر لمن يقدم لنا المساعدة.

وفي مكتبة علي الراعي بالرياح اقيمت معلومة ورسمة بعنوان نعم للسلام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام ضمن نشاط مكتبة على الراعى الثقافية تنفيذ حنان برعى مسؤل النشاط وبحضور عمرو إسماعيل مسؤل المتابعة، وشخصية ومعلومة عن الشاعر سيد حجاب بمناسبة ذكراه ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.