اليوم السابع
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الكشف على 743 حالة خلال قافلة جنوب الوادى الطبية بقرية فاو قبلى فى دشنا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:20 ص
الكشف على 743 حالة خلال قافلة جنوب الوادى الطبية بقرية فاو قبلى فى دشنا قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي،  رئيس جامعة جنوب الوادى، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة طبية بشرية لقرية فاو قبلى بدشنا.
 
وقال رئيس الجامعة، إن لقافلة قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لعدد 743 حاله كما قامت القافلة بتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية وجاءت الحالات كالتالي  70 حالة باطنة،  135 جلدية  60 أنف وأذن وحنجرة،  100 حالة أطفال، 202 حالة رمد، 150 حالة عظام،  15 حالة نساء وتوليد بالإضافة لبحث  11 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
ووزع متطوعو صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع. 
 
 
 
 

 


جنوب الوادي

قرية فاو جامعة جنوب الوادي

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