العاهل الأردنى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى للسعودية

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بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطنى لبلاده.

وعبر الملك عبدالله الثانى -فى البرقية- باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهانى وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودى الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار فى ظل قيادته الحكيمة.