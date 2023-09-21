اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردنى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى للسعودية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:03 م
العاهل الأردنى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى للسعودية الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن
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 بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطنى لبلاده.

وعبر الملك عبدالله الثانى -فى البرقية- باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهانى وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودى الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار فى ظل قيادته الحكيمة.

 

 


الأردن

خادم الحرمين الشريفين

السعودية

اليوم الوطنى للسعودية



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