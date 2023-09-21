وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي كوليبا ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن "تنتظرنا أشهرا صعبة مقبلة وذلك عقب ساعات من قيام القوات الروسية بشن هجوم صاروخي هائل على أراضي البلاد، متوقعا في الوقت نفسه عزم روسيا مواصلة مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية".

يأتي هذا التصريح عقب إعلان السلطات الأوكرانية اعتراض 36 صاروخا روسيا من أصل 43 أطلقت عبر موجات قصف متعددة استهدف مناطق متفرقة من البلاد.