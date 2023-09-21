اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التونسى يدعو إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية فى 24 ديسمبر المقبل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:05 م
الرئيس التونسى يدعو إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية فى 24 ديسمبر المقبل قيس سعيد
أ ش أ

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أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد بأنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية فى يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف الرئيس التونسى - خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم - أن الدورة الأولى ستكون فى 24 ديسمبر المقبل، ثم بعد ذلك سيتم تنظيم الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، فإذا لم يتحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثانى اللذان تحصلا على أغلبيه الأصوات فى الدورة الأولى.

 

 


قيس سعيد

تونس

انتخابات المجالس المحلية



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