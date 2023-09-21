الدفاع النمساوية: القوات المسلحة تعترم شراء 4 طائرات نقل جديدة

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أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية أن القوات المسلحة بصدد شراء طائرات نقل جديدة من شركة تصنيع الطائرات البرازيلية "إمبراير" بالتعاون مع القوات الجوية الهولندية.

وقالت الوزيرة - في تصريحات، إن القوات المسلحة تعتزم شراء أربع طائرات من طراز C-390 ، موضحة أن الطائرات الجديدة تهدف إلى استبدال ثلاث طائرات أمريكية قديمة من طراز C-130 "هرقل" اعتبارًا من عام 2030.

وذكرت تانر أن مفاوضات مكثفة تجري حاليا ولم تكتمل بعد، ولذلك ليس من الممكن إعطاء كافة التفاصيل حتى الآن، حيث لا يزال السعر الدقيق، وعدد القطع التي ستشتريها بالفعل غير محدد بشكل نهائي.

كما لفتت إلى إنه من حيث المبدأ يمكن افتراض سعر الوحدة من 130 إلى 150 مليون يورو ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد في النصف الأول من عام 2024.