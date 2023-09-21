وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - انتهاء عمليات البحث وإزالة الأنقاض .. مشيرة إلى أن عدد الضحايا بلغ 7 قتلى و20 مصابا 8 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وقد تسبب انفجار غاز في بناية سكنية في انهيار 3 طوابق وتعرض 10 شقق لأضرار، وأثناء عمليات الإنقاذ انهارت عوارض إسمنتية على رجال الإنقاذ ما أدى إلى مصرع اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى، كما أدى الانهيار إلى مقتل امرأة وطفلتها كانتا عالقتين في الطوابق السفلية تحت الأنقاض مما رفع عدد الضحايا إلى 7 قتلى.