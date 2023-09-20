وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه هى الزيارة الرسمية الأولى للزوجين إلى فيتنام منذ عام 1999، عندما سافرا أيضا إلى لاوس وتايلاند.

ومن المقرر أن يلتقى الزوجان خلال زيارتهما التى تستمر ستة أيام، بعائلات الجنود اليابانيين السابقين الذين بقوا بعد الحرب العالمية الثانية للقتال من أجل استقلال فيتنام.

وسيحضرون حفل ترحيب يستضيفه نائب الرئيس الفيتنامي فو ثي آنه شوان وحدثا للاحتفال بالذكرى السنوية يوم الخميس قبل الاجتماع مع الشعب الفيتنامى الذى درس في اليابان في اليوم التالي.

وتعد هذه الزيارة، ثالث زيارة رسمية يقوم بها الزوجين اليابانيين إلى الخارج منذ تولي الإمبراطور ناروهيتو عرش الإمبراطورية اليابانية في مايو 2019، ما جعل ولي العهد وشقيق الإمبراطور الأصغر فوميهيتو، هو التالي في ترتيب تولي عرش الإمبراطورية.