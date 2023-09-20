مصرع موظف بكهرباء مركز المحلة صدمه قطار

الغربية مصطفى عادل

لقي موظف بفرع كهرباء مركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عمله بجوار شريط السكة الحديد بقرية صفط تراب، أثناء محاولته سند عامود إنارة بعد قطعه ومنعه من السقوط على القضبان، واثناء ذلك صدمه القطار وتوفي في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا لشرطة النجدة بمصرع موظف بفرع كهرباء مركز المحلة بعد أن صدمه القطار بقرية صفط تراب مركز المحلة.



انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع " المحمدي.ف.م" موظف بالكهرباء، حيث حاول المتوفي تفادى سقوط عامود إنارة موازى لشريط السكة الحديد على القضبان بعد أن تم قطعه بمعرفة العاملين بالشركة، فصدمه القطار وتوفي في الحال ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.



