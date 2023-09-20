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مصرع شخص صدمه توك توك على الطريق الزراعى ببنى سويف

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:04 ص
مصرع شخص صدمه توك توك على الطريق الزراعى ببنى سويف جثة
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأربعاء إثر تصادم  توك توك به خلال عبوره الطريق أمام وحدة إسعاف طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك بشخص مسن بالطريق الزراعى أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ووفاته في الحال.

ودفع مرفق إسعاف  بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق .
 
واستقبل  مستشفى ببا المركزى  رمضان .ص.ط 65 سنة جثة هامدة 4 عامًا، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 



 

 


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