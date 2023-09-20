محافظ قنا يسلم شباب وفتيات 118 عقد عمل فى مصانع المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

قنا صابر سعيد

سلم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية بقف.

جاء ذلك بحضور محمد علي، وكيل مديرية القوي العاملة، و سميه حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، وكلا من ناديه سليمان وعزه عبدالله، فريق مكتب العمل، وملاك المصانع.

وأوضح محافظ قنا، أن العقود التي تم تسليمها، شملت 107 عقود بشركة للصناعات الغذائية بواقع 71 شابا، و 37 فتاه، و 3 من ذوي الهمم، بالإضافة إلى 6 عقود بشركة للخدمات التكنولوجية، من بينهم عامل من ذوي الهمم، و 5 عقود بمصنع سماد قنا .

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص‪.