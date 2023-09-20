مبادرة "صيف شبابنا" تختتم فعالياتها بالإسكندرية بمشاركة 143 ألف مستفيد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، ختام فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بعد تنفيذها بجميع الهيئات الشبابية بالمحافظة، وشارك في المبادرة 62 مركزا للشباب، وما يقرب من 100 ناد شعبى إلى جانب الأندية الكبرى، وأندية الشركات بإجمالي 163 هيئة شبابية ورياضية.

وقالت مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إن مبادرة صيف شبابنا حظيت بشعبية واسعة بين الشباب، ووفرت فرصة لهم للاستفادة من عطلتهم بشكل فعال وبناء وقتهم بطريقة مفيدة.

وأضافت "الشريف": المبادرة ساهمت في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع السكندري وتعزيز قيم التعاون والانتماء.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف أنه خلال المبادرة تم تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة وورش عمل لتعليم حرف يدوية وتدريبات برنامج مشواري وطور وغير وورش عمل لأندية الفتاة والمرأة وندوات تثقيف سياسي ومسابقات دينية ومسابقات رسم فورى ومعلومات عامة وأنشطة ترفيهية ألعاب صغيرة ودورات تعليم إشارة وحفلات فنية.

وأضافت أنه تم تنفيذ أنشطة فنية ورياضية لـ ابناءنا القادرون باختلاف وكذا جلسات تخاطب بالمجان، ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أكثر من ألف فاعلية منذ انطلاق المبادرة استفاد منها ما يقرب من 143 ألف مستفيد.

وقالت إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر هذا وقد أطلق المبادرة وزير الشباب والرياضة من العاصمة الإدارية فى احتفالية كبري شاركت فيها الإسكندرية بـ500 مشاركا، مشيرة إلى أن مبادرة صيف شبابنا تعد فرصة للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، كما تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي بينهم من خلال تعلمهم والمشاركة في أنشطة مجتمعية.