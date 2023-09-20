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ضبط 5 أطنان من حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:18 م
ضبط 5 أطنان من حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة حلوى المولد- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع حلوى المولد  كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات  تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثرت الاجهزة الأمنية بداخل المصنع على (2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"- 2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف).

وبمواجة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوى المولد

شرطة المرج

مباحث التموين

اخبار الحوادث



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