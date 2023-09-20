اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:54 ص
ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة فى شبرا الخيمة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص، تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
أسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 400 قرص مخدرن وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 372 أمبولا مخدرا، وضبط مندوب صيدلى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته 180 قرصا مخدرا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

مخدرات

تجارة المخدرات

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

العقاقير الطبية المخدرة



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