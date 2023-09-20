ضبط 200 لتر سولار و65 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، مجموعة من الحملات علي عدد من المخابز والمحال التجارية، حيث تشكلت مجموعة من الحملات، يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية( إدارة الرقابة التموينية – قسم البيوع التجاريه) بالإشتراك مع مديرى الإدارات التالية ( بندر المنصورة – السنبلاوين – الجمالية ).تم تحرير (65) مخالفة تموينية وانذار في حملات رقابية على المخابز والمحال التجارية

وجاءت مخالفات المخابز، حيث تم المرور على 95 مخبز ،و تم تحرير (6) محضر و ( 29) إنذار، عدد 1 محضر نقص وزن، 4 محاضرتصرف في دقيق بقيمة ( 28 شيكارة )،29 انذار مابين نقص وزن ومواصفات و عدم وجود سجل.

وجاءت مخالفات الأسواق حيث تم تحرير (30) محضرا جاءت كالآتي 17محضر عدم إعلان عن أسعار، 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 1محضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر)، 1محضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، 1محضر غش تجارى،1 محضر محطة وقود بدون ترخيص، إضافة إلي التحفظ علي 150علبه زبادى – 200 لتر سولار.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين،ويؤكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.