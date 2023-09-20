ضبط كميات كبير من السلع الغذائية والأسمدة غير مصرح بتداولها فى كفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه فى إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة رضا داوود المفتش بالرقابة، وتحت إشراف بسيونى بركات، مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بكفر الشيخ والجهات الرقابية الأخرى.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 طن أسمدة زراعية مدعمة بمركز الحامول غير مصرح بتداولها في الأسواق وتحرر المحضر رقم 15727 جنح مركز الحامول، وضبط 8 طن سكر مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها على إحدى السيارات بمركز الحامول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15424 مركز الحامول، وضبط طن بن معبأ في شكائر دقيق بلدي مدعم ونخالة في أحد مصانع اللبن بمدينة الحامول قبل إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق للمواطنين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15907 مركز الحامول.

كما تم ضبط 16557 عبوة دواء بمخزن غير مرخص لقيام صاحبة والمسئول عن إدارته بتخزين وحجب كميات من الأدوية لاحتكارها وحجبها عن التداول بمدينة كفر الشيخ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8066 جنح قسم أول كفر الشيخ.