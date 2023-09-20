ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من الهيروين فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش– طلقات نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».