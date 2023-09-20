سيتى سكيب.. الرئيس التنفيذى لـ cred: نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنية

حوار : أحمد حسن

شركة cred استطاعت أن تفرض وجودها على السوق العقارى بقوة، عبر مجموعة من المشروعات المتميزة بغرب وشرق القاهرة، اعتمدت من خلالها الشركة رؤية واستراتيجية خاصة لها، تتمثل فى تقديم منتج عقارى بمواصفات عالية الجودة، سواء من ناحية المواقع المتميزة للمشروعات أو التصميمات أو الخدمات التى تتوافر بكل مشروع، إضافة إلى الالتزام والجدية التامة فى مواعيد تسليم المشروعات، حيث تطور cred عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى مشروع CLM وإيست سايد وCOM16 إضافة إلى مشروع ever بغرب القاهرة، يوفر كل منها نموذجا مثاليا للمجتمعات العمرانية المتكاملة، التى تمنح سكانها وزوارها حياة مختلفة مليئة بالهدوء والبساطة.

«اليوم السابع» كانت حريصة على التعرف على مستجدات شركة cred، والوقوف على آخر تطورات مشروعاتها بالفترة الأخيرة، من خلال لقائها مع المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred.. وإلى نص الحوار:

بداية.. نود التعرف على حجم مبيعات الشركة حتى الآن وما المستهدف الإجمالى للمبيعات الذى تسعى cred لتحقيقه بنهاية العام 2023؟

حجم المبيعات الذى تم تحقيقه حتى الآن نحو مليار و700 مليون جنيه، مقسمة إلى 1.6 مليار جنيه بمشروع ever غرب القاهرة، و70 مليونا من مشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف cred تحقيق مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام الحالى 2023



أحمد منصور

ما حجم الاستثمارات المقرر ضخها بالإنشاءات خلال العام الجارى 2023؟

نستهدف ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ700 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا فى العاصمة الإدارية وغرب القاهرة.

ماذا عن مستجدات مشروع الـCLM بالعاصمة الإدارية الجديدة وخطة تسليماته؟

بدأنا بالفعل عمليات التسليم بمشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة، والبداية كانت بتسليم 25 وحدة وجار تجهيز 470 وحدة من المرحلة الأولى، خلال شهر ونصف الشهر لتكون جاهزة للاستلام، منها 280 وحدة سيتم تسليمها نهاية العام، وفقا لمواعيد التسليم المحددة مع العملاء، جدير بالذكر أن مشروعنا CLM هو أول مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة يقام على مساحة 43 فدانا بمنطقة R7، ويتكون المشروع من 4 مراحل، ويتم بيعه على 5 مراحل، بإجمالى عدد وحدات 1800 وحدة سكنية، بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية بالجزء التجارى من المشروع «كاسيل جيت».

وما الموقف التنفيذى للمشروع وحجم الإنشاءات به ومتى سيتم الانتهاء من كامل المشروع؟

بلغ حجم التنفيذ بمشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة ما يزيد عن 65 %، فنحن حريصون تماما على الانتقاء من المراحل المختلفة بالمشروع بالمواعيد الزمنية المحددة لها، والالتزام التام أمام عملائنا، انتهينا من المرحلة الأولى منه حيث سبقت الجداول الزمنية لتنفيذها، بينما المرحلتين الثانية والرابعة تسير وفقا للتوقيتات المحددة لها، توجد بعض التأخيرات فى المرحلة الثالثة من المشروع نتيجة لنقص بعض المنتجات الخاصة بالتنفيذ، واتخذنا قرارا بالتعاون مع شركات مقاولات جديدة بجانب شركتنا MIG من أجل التغلب على ذلك، وتسريع عمليات الإنشاء بهذه المرحلة، أما الجزء التجارى بالمشروع «كاسيل جيت» فعمليات الإنشاءات مستمرة به على الرغم من صعوبتها، نظرا لموقعه على شارع رئيسى، ومن المخطط الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل فى 2024.

الشركة لديها مشروع ever بغرب القاهرة.. فما هى آخر تطورات المشروع؟

مشروع ever غرب القاهرة تم الإعلان عنه فى مايو 2022، ومن ثم بدأت الشركة فى الحصول على القرار الوزارى له والتراخيص، وحصلنا على جزء منها ومن هنا بدأ العمل بالمشروع، وكانت أولى عمليات الإنشاءات بمنطقة الـClubhouse ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجارى 2023 وافتتاحها للتشغيبل بداية العام المقبل 2024، وأيضا البدء فى إنشاءات العمارات السكنية، ومن بعدها كل مناطق المشروع تباعا عقب الانتهاء من الحصول على كل التراخيص.

«ever» هو مشروع سكنى تجارى إدارى فندقى طبى، يتمتع بموقع استراتيجى متميز مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، مما جعله من أكثر مشروعاتنا جذبا للعملاء منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه، يقام المشروع على مساحة 40 فدانا باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه، ويعد من أهم مشروعات الشركة، نظرا لتنوع وتعدد مكوناته التى تفرض تشغيل وتنفيذ المشروع على مرحلة واحدة.

السوق العقارى شهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار.. فما هى معدلات الزيادة خلال 2023؟

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وحتى نهاية 2023 ارتفاعات بالأسعار من 15 إلى 20 % وهى الزيادة المنطقية للأسعار، فى ظل زيادة الأعباء على المطور واحتياجه الشديد للسيولة المادية الضرورية، لاستكمال المشروعات، مع العلم أن الزيادات بالأسعار منذ بداية الأزمة الاقتصادية تتراوح بين 75 و80 % متبوعة بالزيادة الرهيبة فى أسعار مواد البناء، وما نتج عنها من زيادة فى تكلفة تنفيذ المشروعات.

وضح لنا حجم الزيادات السعرية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

العاصمة الإدارية كغيرها من المناطق التى شهدت ارتفاعا بأسعار المنتجات العقارية المختلفة، خاصة أن العاصمة تعد من أكثر المناطق التى شهدت إقبالا للشراء بها كمشروع قومى واعد يجذب أنظار الكثيرين للاستثمار به، ونحن على سبيل المشروع بدأت أسعارنا مع طرح مشروع CLM بالعاصمة السكنى بسعر 9 آلاف جنيه للمتر دون تشطيب، و12 ألفا، كامل التشطيب، لتبدأ سلسلة زيادة الأسعار الخاصة بالمنتج العقارى لتصل محطته الأخيرة قبل غلق باب البيع بنحو 19.500 جنيه للمتر بدون تشطيب، و22 ألفا لمتر التشطيب الكامل، ومع فتح باب البيع بالمشروع مرة أخرى بلغ متوسط سعر المتر بالمشروع نحو 35 ألف جنيه، وهذا ما يشير إلى أن أسعار المتر بالعاصمة ارتفع بمقدار 400 % تقريبا خلال 4 سنوات.

ماذا عن توسعات شركة cred والخطوات المستقبلية لها؟

لدينا خطة دائمة للتوسع بمشروعاتنا فى أكثر المناطق الاستثمارية بالبلاد، ونستعد خلال هذا العام 2023 للإعلان عن مشروع جديد بشرق القاهرة على مساحة 100 فدان، كما قمنا مؤخرا بإنشاء شركة جديدة لإدارة المرافق والخدمات تحت اسم KEEP، ونسعى أيضا لتأسيس شركة أخرى جديدة للإدارة الفندقية بخبرة إماراتية.

هل لدى cred أى توجه للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعاتها الحالية أو المستقبلية؟

الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية فى الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة الفائدة التى تصل لنحو 22 % تقريبا، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على أى مطور، إضافة إلى الكثير من الأعباء التى يتحملها، لذا فنحن نعتمد حاليا على التمويل الذاتى من الشركة ومساهميها.

وما خطتكم للمشاركة بالمعارض العقارية خلال الفترة المقبلة؟

cred لديها خطة للتسويق لمشروعاتها داخل وخارج مصر، من خلال المشاركة بالمعارض المختلفة، فنحن موجودون بالفعل بمعرض سيتى سكيب مصر المقبل، والمقام فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمر الجارى، كما نخطط أيضا للمشاركة فى معارض خارجية ومنها معرض النيل Nile Property Expo بجدة ونيوجيرسى خلال نسختهما المقبلة.