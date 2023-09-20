سيتى سكيب.. «ميدار».. مستقبل تطوير المدن المصرية برؤية عالمية

اتخذت شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية» لنفسها خطا ونهجا جعلها أكثر تميزا وتوهجا، حيث نجحت فى تطبيق مفهوم المطور العام للمدن «مطور مدن»، وقدمت من نفسها نموذجا غير مسبوقا لتطوير المدن بمفهومه الشامل.

تعد «ميدار» بمشروعها «مستقبل سيتى» إحدى أهم وأكبر شركات التنمية العمرانية المتخصصة فى مجال تطوير المدن السكنية والترفيهية الحديثة.

استراتيجية واضحة ومتكاملة تعزز من فرص الاستثمار

استراتيجية «ميدار» بنيت على أسس واضحة ومتكاملة، وفقا لمعايير الاستدامة العالمية، والتى تعزز من فرص الاستثمار والقيمة المضافة فى كل مشروعاتها، بما يدعم مخطط التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030، وتحقق التكامل اللازم مع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة فى هذه المنطقة الحيوية بامتداد القاهرة الجديدة وما تمثله من أهمية قصوى فى حاضر ومستقبل الجمهورية الجديدة.

تقديم نماذج عمرانية غير مسبوقة

تهدف «ميدار» لتقديم نماذج عمرانية غير مسبوقة من خلال تطبيق معايير «مطور المدن» بمفهومه الشامل فى السوق المصرى، بما يشمل المواقع الاستراتيجية والتصميمات المستقبلية، وأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تأسيس البنية التحتية الذكية للمدن الكبرى، وأنظمة تشغيلها وصيانتها وكل ما يمكن أن يساهم فى توفير عوامل الجذب للمستثمر المصرى والعربى والأجنبى.

هيكل المساهمين

نجاحات «ميدار» المتتالية لم تأت محض صدفة أو تماشيا من النمو العمرانى الكبير الذى تشهده مصر فى الفترة الأخيرة، لكن مجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين هو من خطط وعزز ورسخ لهذه النجاحات، ولما لا، وهيكل الملكية لشركة «ميدار» يضم نخبة من كبار الكيانات المالية والعقارية المصرية العملاقة وهى: «بنك مصر، بنك الاستثمار القومى، البنك الأهلى المصرى، شركة «مصر كابيتال» إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان»، فضلا عن مجموعة منتقاة من أفضل الكوادر المصرية العاملة فى مجال التطوير العمرانى، والتى تتمتع جميعها بخبرات طويلة وسجلات مشرفة من الإنجازات فى هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها».

ميدار ولدت عملاقة

ولدت ميدار ككيان عملاق منذ تأسيسها عام 2006 ليس فقط بهيكل مساهميها المتميز، لكن أيضا بامتلاكها 11 ألف فدان فى واحدة من أهم المناطق فى مصر، بالامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وجار تنفيذ مدينة «مستقبل سيتى» على جزء منها بمساحة 5200 فدان وفقا لأعلى المعايير العالمية الهندسية والبيئية الذكية ليكون أكبر مجتمع عمرانى متكامل صديق للبيئة، ويضم بداخله 29 مشروعا عقاريا وترفيهيا وتعليميا وتجاريا، بالإضافة لمنظومة متكاملة من الخدمات والمرافق.

مستقبل سيتى مدينة متكاملة الخدمات

حرصت «ميدار» على أن تصبح «مستقبل سيتى» مدينة مكتملة الخدمات لتلبى كل احتياجات العملاء ساكنى المشروع أو حتى زائريه، من خلال زيادة المساحات الخضراء «اللاند سكيب»، ونشر الخدمات الصحية من خلال توفير العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف بالمدينة، بجانب توفير مكاتب الأحوال المدنية، وسيارة إطفاء موجودة بشكل دائم للتدخل السريع، بالإضافة لتعزيز منظومة الأمن والحماية بالمدينة إلى جانب المرافق التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية العالمية، والخدمات البنكية ومحطات الوقود وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.

كما أسست «ميدار» العديد من الشركات الخدمية بمواصفات عالمية داخل «مستقبل سيتى» لخدمة المدينة، ومنها:

1. شركة توزيع الكهرباء CIRCUIT: لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة وكذلك المحطات التى سيتم تنفيذها مستقبلا، وتقديم الخدمة لسكان ومطورين المدينة.

2. شركة النقل والمواصلاتWAYZ: تستهدف وضع وتحقيق منظومة متكاملة للنقل والمواصلات لربط المحاور الرئيسية خارج المدينة بـ«مستقبل سيتى» وكذلك الربط الداخلى بين مراحل «مستقبل سيتى» الحالية والمستقبلية.

3. شركة خدمات المدينة CONTROL: تستهدف إدارة كل خدمات مستقبل سيتى» فيما يخص إجراءات التشغيل والصيانة، وتحديد المسؤوليات والأدوار، والتنسيق المتكامل مع الجهات الحكومية داخل وخارج المدينة وغيرها من الخدمات.

شركاء النجاح

نجحت شركة «ميدار» فى جذب نخبة من أكبر وأفضل شركات التطوير العقارى، لتنفيذ وتطوير مجموعة من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية متكاملة الخدمات والمرافق، ومتعددة الاستخدامات، داخل مدينة «مستقبل سيتى» وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، بأنظمة تعاقد متنوعة، تحقق عناصر الاستدامة والاستثمار الناجح، للمطورين والملاك.