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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-9-2023

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:16 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-9-2023 الدينار الكويتى - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-9-2023، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.99 جنيه للشراء، و99.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 99.83 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.87 جنيه للشراء.
 
100.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.99 جنيه للشراء.
 
99.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.63 جنيه للشراء.
 
99.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.64 جنيه للشراء.
 
100.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.
 
100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.
 
100.24 جنيه للبيع.

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