رئيس منصات للتطوير العقارى: نمتلك محفظة مشروعات باستثمارات 6 مليارات جنيه

حوار أحمد حسن

م. أحمد مسعود: نحرص على اختيار أفضل المواقع وهو سر إقبال العملاء على مشروعاتنا.. نستهدف تحقيق حجم مبيعات فى مشروعات الشركة يصل لـ9 مليارات جنيه.. م. تامر فؤاد: لدينا جدول زمنى محدد للتسليمات.. وهدفنا دعم الاقتصاد المصرى من خلال التنوع فى المشروعات

شركة منصات للتطوير العقارى، هى إحدى الشركات النابعة نتيجة تحالفات بين المطورين، وذلك لمواجهة تحديات القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة، والوصول لأفضل النتائج من حيث تنفيذ مشروعات متفردة فى السوق العقارى المصرى، نظرا للخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الشركة نتيجة للتحالف الذى يضم خبرات يفوق عمرها عشرات السنين، والشركة تضم فى عضويتها 5 شركات كبرى فى القاهرة الجديدة.

من جانبه، كشف المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن شركة منصات تمتلك محفظة أراض فى أفضل المواقع بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وهو ما يمثل سر الإقبال الكبير الذى تشهده مشروعات الشركة من قبل العملاء عن إقدام شركة منصات لطرح مشروعاتها.

وأضاف أنه يأتى فى مقدمة المشروعات التى تمتلكها شركة منصات، مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية، والذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، بالقرب من منطقة الأعمال المركزية وعلى بعد دقائق من فندق «الماسة»، ويتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تتخطى الـ4.3 مليار جنيه.

كما تمتلك الشركة أيضا، مشروع «إيكليبس» وهو يمثل أحدث مشروعات شركة منصات والذى تم إطلاقه فى فبراير 2022، ويُعد «إيكليبس» أحد أبرز مجتمعات الأعمال، إذ يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات فى مشروعات الشركة الثلاثة يصل لـ9 مليارات جنيه مقسمة على المشروعات الثلاثة التى تمتكلها، فمن المستهدف تحقيق حجم مبيعات فى مشروع بوديا 6 مليارات جنيه، ومشروع اكسل، 2 مليار و220 مليون جنيه، أما المشروع الثالث فهو أحدث مشروعات الشركة فمن المستهدف تحقيق حجم مبيعات 942 مليون جنيه.



شركة منصات للتطوير العقارى

وحول تفاصيل المشروعات، أكد المهندس أحمد مسعود، أن مشروع بوديا تاور، يعد أول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، والتى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكى صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى وبدروم مكون من 3 مستويات.

وأوضح أن برج «بوديا تاور» يقع فى واحدة من أكثر المناطق تميزا بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 19870 مترا، بمنطقة الـ«داون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الحى السياحى، ويطل مباشرة على المحور الشمالى محمد بن زايد، بالقرب من الحى التجارى المركزى وعلى بعد دقائق من فندق الماسة، وكذلك حى الوزارات ومبنى البرلمان والحكومة والوكالات والمؤسسات.

وتابع: يتميز «برج بوديا» بمساحة رؤية على النهر الأخضر وسنترال بارك، ومن الجنوب يتمتع بإطلالة بانورامية كاملة على حى السفارات، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات للعملاء فى عام 2025.

وأوضح أن استشارى المشروع هى شركة Pinnacle للتصميمات والاستشارات الهندسية، التى تأسست عام 2015 من قبل المهندس المعمارى شريف سليم، المستشار السابق لوزير الإسكان للمشاريع القومية، ومصمم أبراج مدينة العلمين والبرج الأيقونى، لافتا إلى أنه تم تصميم «برج بوديا» بطريقة مبتكرة وهى الـflying offices أو المكاتب الطائرة، وتعتمد تصميمات المشروع على أحدث نظم تكنولوجيا البناء الذكى، لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى أن تصميمات المشروع توفر نظام ميكانيكى ذكى Smart Mechanical Parking لساحات انتظار السيارات الخاصة بالمشروع، كما أن التصميمات الهندسية للمشروع تسمح برؤية واسعة تصل إلى 180 درجة لمن بداخله، بما يضمن دخول ضوء النهار بشكل كامل.

وحول مكونات المشروع، قال: يتكون برج «بوديا» من بدروم مكون من 3 مستويات ودور أرضى، إضافة إلى 25 طابقا علويا، تتميز جميعها ببنية تحتية متطورة تضمن توفير كل وسائل الاتصال الحديثة اللازمة لمجتمع المال والأعمال، فضلا عن التصميمات الهندسية الذكية للوحدات والتى توفر إمكانية إعادة استخدامها بأكثر من طريقة لتلاءم كل الاحتياجات.

وتابع: نمتلك شركة منصات مشروع إيكليبس، وهو عبارة عن مبنى تجارى إدارى طبى متعدد الاستخدامات تم إطلاقه فى فبراير 2022، ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع، لافتا إلى أن المشروع يقع على مساحة 4360 مترا، ويقع بقلب القاهرة الجديدة بين شارع التسعين الشمالى والجنوب، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 685 مليون جنيه، ومن المقرر تسليم الوحدات خلال عام 2025.

وأكد أن المشروع يتميز بعبقرية التصميم، حيث وضعت تصميمات المشروع شركة LDP+ Partners للاستشارات الهندسية، وهى شركة تضامنية مصرية، لافتا إلى أن المشروع صمم بشكل ذكى صديق للبيئة بحيث يحقق مزيجا مثاليا من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكى القابل للتغيير بسهولة، كما يتميز المشروع بخطوطه التصميمية المبتكرة، التى تجمع بين فنون العمارة الحديثة، وعناصر المرونة والاستدامة التى يحتاجها مجتمع رجال الأعمال.

وحول تفاصيل المشروع، قال يضم مشروع إيكليبس نحو 150 وحدة تتراوح مساحاتها بين 40 مترا مربعا و180 مترا مربعا، مما يضمن مزيجا استثنائيا من المساحة الحضرية والمرافق الأساسية والتصميم المتميز المستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية التى تجعله وجهة ترفيهية وعملية، مع مساحات إدارية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

وقال: «تقع مساحات البيع بالتجزئة وسط مجمع تجارى يوفر تجربة تسوق رائعة مع مزيج فريد ومميز من المنتجات، بما فى ذلك المتاجر الحصرية والمطاعم والمقاهى ومناطق الترفيه».

وأكد أن الشركة تمتلك مشروع اكسل - AXLE، ويعد أحدث مشروعات شركة «منصات» للتطوير العقارى، وهو مبنى تجارى إدارى طبى متعدد الاستخدامات تم إطلاقه فى فبراير 2023، ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع.



مشروع اكسل - AXLE

وأوضح أن المشروع يقع بقلب القاهرة الجديدة، على محور جمال عبدالناصر مباشرة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع «اكسل» مليار وستة وثمانين مليون جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

وتابع: وضعت تصميمات المشروع شركة LDP+ Partners للاستشارات الهندسية، وهى شركة تضامنية مصرية.

ويضم مشروع اكسل نحو 150 وحدة تتراوح مساحاتها بين 35 مترا مربعا و2000 متر مربع، مما يضمن مزيجا استثنائيا من المساحة الحضرية والمرافق الأساسية والتصميم المتميز المستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية التى تجعله وجهة ترفيهية وعملية، مع مساحات إدارية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

وأكد المهندس أحمد مسعود، أن شركة منصات حصلت على 3 شهادات الجودة العالمية ISO، موضحا أن الشركة قامت بتسجيل مشروعى «بوديا وإيكليبس» للحصول على اثنتين من أهم وأكبر الشهادات العالمية التى يتم منحها للمبانى الإدارية والتجارية والطبية التى تتميز بالاستدامة والبيئة الصحية، الأولى هى شهادة Fitwel، والتى يتم منحها للمبانى ذات المواصفات العالمية التى تعزز من رفاهية العمل بالمكاتب الإدارية، والثانية هى شهادة LEED لتحقيق الاستدامة والتى يتم منحها للمبانى الإدارية والتجارية والطبية صديقة البيئة التى تحسن من كفاءة الأعمال وتقلل من انبعاث الكربون وتخلق أماكن أكثر صحة.

وأشار إلى أن شركة منصات تأسست عام 2021، كإحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن طريق دمج خبرات مؤسسى 5 شركات تطوير عقارى تمتلك سابقة أعمال رائدة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى على مدار عشرات السنين. لافتا إلى أن الشركة نجحت خلال هذه الفترة القصيرة فى أن تضع بصمة واضحة فى هذا القطاع الحيوى، عن طريق تقديم منتجات عقارية تجارية وإدارية وطبية متنوعة تتميز بأعلى مواصفات الجودة العالمية.

وقال: يضم مجلس إدارة الشركة 8 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والخبرات الكبيرة فى مجال إدارة الأعمال وتنفيذ المشروعات المتميزة، خاصة فى منطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومنهم أعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يجعلهم أكثر دراية بكل الفرص المتاحة بالمنطقة ويمكنهم من استشراف المستقبل.

وحول الشراكات الاستراتيجية، قال: «تؤمن شركة منصات للتطوير العقارى بأهمية التخصص كأحد عناصر وأسباب النجاح، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية محددة المهام، مع كبار شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء، بالإضافة لأكبر مكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية، من بينها «صبور للاستشارات الهندسية»، والتى تعد إحدى أكبر الشركات الاستشارية الرائدة متعددة التخصصات فى مصر والشرق الأوسط والتى ستكون مسؤولة عن الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة Pinnacle، والتى تأسست عام 2015 من قبل المهندس المعمارى شريف سليم، المستشار السابق لوزير الإسكان للمشاريع القومية.

كما عقدت شركة منصات شراكة مع مجموعة «التزام» الإماراتية لإدارة الأصول المسؤولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروعى «بوديا» و«إيكليبس» وهى إحدى الشركات الرائدة فى تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، وأحدث التقنيات، بالإضافة لمجموعة متكاملة من الخدمات العقارية فى مشروعات بمصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتابع المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات، أن من بين الشراكات التى عقدتها الشركة فى الفترة الأخيرة، شراكة مع شركة «ايهاف - مهندسون استشاريون»، والتى تمثل إحدى أهم الشركات الرائدة فى مصر والوطن العربى فى مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى وهى الشركة المسؤولة عن إدارة مشروع Podia Tower خلال مرحلتى التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة LDP+ Partners، وهى شركة شراكة تضامنية مصرية، تأسست فى عام 2011 من قبل مجموعة من مهندسين معماريين، الذين كانوا حريصين على الانضمام إلى السوق المصرى حتى يتمكنوا من رفع جودة الخدمات المعمارية والهندسية المقدمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشروعى إيكليبس واكسل.



Podia Tower

وأضاف المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للاستثمار العقارى، أن شركة منصات تؤمن بأهمية المعارض العقارية سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما يؤكد المشاركة الفعالة حيث تحرص الشركة على التواجد فى مختلف كبرى المعارض العقارية، موضحا أن شركة منصات للتطوير العقارى شاركت فى معرض سيتى سكيب الماضى بمشروعى بوديا وايكليبس.

وتابع: تتيح شركة منصات للتطوير العقارى عدة أنظمة للسداد، للتيسير على المستثمرين، وتمكينهم من الحصول على الوحدات الاستثمارية فى مشروع «بوديا تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المعارض العقارية تعد من أفضل الطرق للوصول إلى العميل، وتتيح فرصة للعملاء للاختيار والاستثمار فى العقار.

وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أو خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة.



شركة منصات للتطوير العقارى

وأضاف أن السوق العقارى المصرى يتمتع بالعديد من المزايا، التى يأتى فى مقدمتها معدلات الطلب الحقيقية على العقار، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة أن المصريين من الشعوب التى تؤمن بأن الاستثمار فى العقار والشهادات البنكية وقت الأزمات يعتبر الملاذ الآمن لادخار فوائضهم المالية.

وأكد أن شركة منصات اهتمت بتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات الاستثمارية، التى تلبى احتياجات المستثمرين فى سوق عقارات مصر، والتى من أبرزها أنواع الوحدات المختلفة التى توفر من خلالها الشركة عددا من خيارات الاستثمار، والتى تتنوع ما بين التجارى والإدارى والطبى بمساحات متفاوتة تتناسب مع كل أغراض الاستثمار لكل المستثمرين.

وأكد المهندس تامر فؤاد، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطى وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس تامر فؤاد، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقارى ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقى مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وأكد أن المصريين بالخارج هم الحل الأمثل لكل المعادلات الاقتصادية الصعبة، كما أنهم قوة مصر الحقيقية ولولا دعمهم للاقتصاد المصرى من خلال تحويلهم لمدخراتهم عبر القنوات الشرعية، لواجهت مصر واحدة من أسوء الأزمات الاقتصادية على مر تاريخها، لافتا إلى أن شركة منصات حققت 30 % من مبيعاتها بشكل عام لمن هم خارج مصر، سواء كانوا مصريين عاملين بالخارج أو عرب أو أجانب، أما بالنسبة للعوائد الاستثمارية لعملائنا فى «منصات» فقد وصلت لـ 200 % لمن كان معنا فى افتتاح أول مشروعاتنا عام 2021، حيث إن هؤلاء العملاء فاقت مكاسبهم عوائد المطور من المشروع.

وحول الساحل الشمالى قال: «ندرس خلال الفترة الحالية الكثير من الفرص، لكن يظل الساحل الشمالى هو الفرصة التى يستعد لقنصها كل مطور عقارى، نتيجة ارتفاع نسبة الإقبال عليه ولأن عاصمة مصر السياحية تتحول حاليا شيئا فشيئا من شرم الشيخ للساحل الشمالى، وظهر ذلك جليا فى مهرجان العلمين والأحداث والاحتفالات المتزايدة هناك، بخلاف توجه الحكومة لهذه المنطقة الخلابة بمشروعات جديدة، فضلا عن استقبال زعماء ورؤساء فى مطار العلمين».