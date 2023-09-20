"ذا هيل" تكشف تفاصيل اختفاء المقاتلة الأمريكية الأكثر تقدما فى العالم

كتبت: نهال أبو السعود

لا تزال هناك مجموعة من الأسئلة دون إجابة بعد اختفاء مقاتلة بقيمة 100 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل العثور عليها محطمة فى منطقة غابات فى ولاية كارولينا الجنوبية بعد مرور اكثر من يوم على اختفائها من الرإدارات.

عثر على حطام الطائرة من نوع F-35B التابعة لمشاة البحرية الأمريكية بعد أن اضطر الطيار للقفز منها، ولا يزال من غير الواضح لماذا اضطر إلى تركها فى المقام الأول وكيف تمكنت من الطيران لفترة دون توجيه ولماذا استغرق تحديد موقعها وقت طويل مع عدم اصدار الجهات المسئولة معلومات عن الحادث الغامض.

وقال المتحدث باسم مشاة البحرية الكابتن جو لايتنر فى بيان لصحيفة ذا هيل: "الحادث المؤسف قيد التحقيق حاليًا.. ولا نستطيع تقديم تفاصيل إضافية حفاظا على نزاهة عملية التحقيق."

وقال مسئول أن الطائرة من صنع شركة لوكهيد مارتن، تكلفت 100 مليون دولار، ووصفتها الشركة بأنها "الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا فى العالم"، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 1200 ميل فى الساعة، وتعمل دون أن يتم اكتشافها فى مجال جوى معاد، وتهبط عموديًا مع إقلاع قصير.

فقدت الطائرة يوم الأحد من جناح الطائرات البحرية الثانى بقاعدة تشارلستون المشتركة، حيث أقلع الطيار من محطة بوفورت الجوية لقوات مشاة البحرية قبل أن يقفز لاحقًا فوق شمال تشارلستون، ويهبط بالمظلة على الأرض ويهبط فى فناء خلفى فى الضواحي.

ولكن بينما تم تحديد موقع الطيار الذى لم يتم تحديد هويته بسرعة ونقله إلى مستشفى محلى، لم يتمكن مشاة البحرية من العثور على الطائرة بسرعة نفسها.

واستمر البحث لفترة طويلة لدرجة أنه أدى إلى طلب غير عادى للمساعدة، حيث طلبت القاعدة من الجمهور الاتصال بأى معلومات قد تكون لديهم أثناء قيام الفرق بالبحث حول بحيرة مولترى وبحيرة ماريون شمال غرب تشارلستون.

وبعد عملية بحث كبيرة متعددة الوكالات من الجو والأرض، تم تحديد موقع حقل حطام على بعد ساعتين شمال شرق المكان الذى أقلعت منه، وأكدت قوات مشاة البحرية يوم الثلاثاء أنها الطائرة F-35 التى تم إسقاطها.

اثار الحادث غضب بعض المشرعين والمسؤولين السابقين، وتساءلت النائبة نانسى ميس عن كيفية عدم مراقبة مثل هذه الطائرة المتقدمة عن كثب وكتبت على "اكس": " كيف بحق الجحيم تفقد طائرة F-35 ؟.. كيف لا يوجد جهاز تتبع ونحن نطلب من الجمهور البحث عنها وتسليمها؟"

وقال جيمس هوتون، العقيد المتقاعد بالجيش والوزير المساعد السابق فى وزارة شؤون المحاربين القدامى، أن الحادث يثير "العديد من الأسئلة"، وكتب فى موقع X: "لا شك أن التصنيف سيحد مما يتم نشره للعامة، لكن لدافعى الضرائب الحق فى معرفة بعض الإجابات الأساسية".

قال مايس: "هذا هو السؤال الذى تبلغ قيمته 80 مليون دولار لقد استثمرنا الكثير من المال فى هذا البرنامج. وفى اللحظة التى يقع فيها حادث، ليس لدينا أى فكرة عن مكان الطائرة. هذا غير مقبول».

يعد هذا الحادث هو الحادث الثالث لطائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية خلال ستة أسابيع، حيث أمرت الخدمة يوم الاثنين بالتوقف لمدة يومين لتقييم الوضع.