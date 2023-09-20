جارديان: الحكومة ترفض عرض استشاريي المستشفيات فى إنجلترا للتوقف عن الإضرابات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن استشاريي المستشفيات في إنجلترا عرضوا إلغاء إضراباتهم إذا حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ نحو 12% هذا العام - وهو ضعف الزيادة التي يصر الوزراء على أنها عرضهم الأخير.

ويبدو أن اقتراحهم، والكشف عن المحادثات "البناءة" الأخيرة مع الحكومة، كان بمثابة خطوة تصالحية أو "غصن الزيتون" من قبل الجمعية الطبية البريطانية (BMA) لإنهاء نزاعهم حول الأجور.

وجاء ذلك في الوقت الذي نظم فيه الاستشاريون إضرابًا آخر عن الأجور الثلاثاء وشاركوا في أول إضراب مشترك لهم على الإطلاق مع الأطباء المبتدئين يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي توقف الخدمات لمدة يومين هذا الأسبوع من قبل الاستشاريين وثلاثة أيام من قبل الأطباء المبتدئين إلى تعطيل الخدمات بشكل خطير. وقالت "الجارديان" إن إجمالي عدد المواعيد والعمليات التي تم إلغاؤها منذ ديسمبر الماضي نتيجة إضرابات موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية سوف يتجاوز المليون.

وفي رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أوضحت اللجنة الاستشارية لمؤسسة الجمعية الطبية البريطانية أن 33915 استشاريًا (كبار الأطباء) الذين تمثلهم سيوقفون عملهم الصناعي إذا حصلوا على زيادة في الأجور بنحو 12% للفترة 2023-2024.

قال الدكتور فيشال شارما، رئيس اللجنة، لرئيس الوزراء في الرسالة: "نحن نسعى للحصول على حزمة رواتب للفترة 2023-2024 أعلى من مستوى تضخم مؤشر أسعار التجزئة لمدة 12 شهرًا حتى أبريل 2023، مما يضمن عدم تآكل رواتبنا". وبلغ متوسط التضخم في مؤشر أسعار التجزئة 11.4% خلال تلك الفترة.

وأشار شارما إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاسكتلندية مع الأطباء المبتدئين في أغسطس، والذي بموجبه حصل الأطباء على زيادة في رواتبهم بنسبة 12.4% هذا العام، كوسيلة لإنهاء النزاع في إنجلترا. وقال: "هذا لا يختلف عن التسوية في اسكتلندا للأطباء المبتدئين، مما يدل على أن هذا الأمر قابل للتنفيذ".