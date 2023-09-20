تدريب شباب الإسماعيلية على 11 مهنة يحتاجها سوق العمل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقى مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية طلبات التدريب المهنى المجانى على 11 مهنة، بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ذلك لراغبى الحصول على تلك الدورات للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل، لتأهيلهم وتدريبهم على مهن: التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، والأدوات المنزلية، بياض محارة، ونجارة مسلحة، وبناء بالطوب، والمساحة، ولحام وتشكيل معادن، وصيانة الدش، حدادة مسلحة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة ضمن خطط التدريب المعتمدة ،لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة فى السوق الداخلية او الخارجية، أو بدء مشروعات صغيرة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، إنه فى إطار سعى المديرية نحو زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة للشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظة ، وفرت مجموعة من الدورات المجانية داخل مركز التدريب المهنى التابع لها ،تتراوح مدتها من 3 أسابيع إلى شهرين متتاليين، تتضمن مناهج وأساليب تدريب حديثة ، وذلك لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن المشار إليها، والتى تلبى طلبات وطموحات الشباب ، وتساهم فى حصولهم على فرص عمل مناسبة داخل سوق العمل داخل مصر وخارجها ، كما يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الدورات التقديم بمقر مركز التدريب وعنوانه : مدينة المستقبل خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى – مساكن مبارك، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بمقر المديرية.

كما أعلنت وزارة العمل عن اختتام مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التكييف والتبريد ، بمركز التدريب المهني بـ "بني غالب" التابع للمديرية ، حيث بلغ عدد الخريجين 17 متدربا، كما جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023 / 2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات، فضلاً عن تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، وكذا البدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وفي نفس السياق أوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أن هذه البرامج التدريبية تقدم بالمجان للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، كما أشرف على التدريب بالدورة والاختبارات النهائية الدكتور محمود نادي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم، وتعمل على تحسين مستويات معيشتهم ، كما انه على هامش ختام البرنامج التدريبي المشار إليه تفقد مدير المديرية سير التدريب بدورتي التفصيل والخياطة والمنفذة بالمركز حالياً، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالإضافة إلى التأكد من انتظام المتدربين بتلك الدورات دون أي معوقات ، كما يُشرف على التدريب المهندسة سحر محمود عبد المالك مدير إدارة التدريب المهني.